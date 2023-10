Ancelotti: «Lazio? Hanno la possibilità di passare il turno in Champions League» Le parole del tecnico

Intervistato dai microfoni di Rai Radio 1, Carlo Ancelotti, ha parlato di Champions League, parlando anche di Lazio.

LE PAROLE- Le Italiane? Arrivare in finale Champions è difficile per tutti. Dirlo oggi chi arriva in finale è un terno al lotto, il percorso è molto lungo, si deciderà tra cinque-sei mesi, non certo adesso. Sicuramente hanno tutte la possibilità di passare il turno