Alvaro Gonzalez: «Alla Lazio gli anni più belli della mia carriera»

Alvaro Gonzalez ha parlato a RomaToday degli anni passati alla Lazio. Queste le dichiarazioni del calciatore uruguaiano.

SCONFITTA MILAN LAZIO – «Si quando ho visto il risultato mi sono sorpreso. Non riesco a spiegarmi come possa essere successo. E poi una volta andati sul tre a zero a San Siro è difficile recuperare».

LAZIO – «La classifica dimostra che non è la squadra degli ultimi anni. I giocatori forti ci sono ma devono prendere fiducia, e soprattutto continuità che è la cosa più importante nel calcio. Non puoi fare una partita bene e l’altra male, serve stabilità nei risultati».

GLI ANNI ALLA LAZIO – «La Lazio mi ha fatto conoscere il calcio vero, l’alta competizione. Io avevo giocato nel Boca Juniors una delle squadre più importanti del mondo, ma alla Lazio ho trascorso gli anni più belli della mia carriera. Con i biancocelesti ho vissuto bellissime stagioni e sono cresciuto tanto sia da uomo che da calciatore. Momento più bello? Sicuramente il Derby di Coppa Italia vinto contro la Roma nel 2013».

26 MAGGIO – «Eravamo in fiducia, venivamo dalla semifinale vinta contro la Juventus. In finale è stata una vittoria meritata ma dura. Ricordo il cross deviato sul secondo palo e l’arrivo di Lulic e ovviamente la festa, il pullman a Ponte Milvio. Sapevamo che era una coppa speciale poi vinta all’Olimpico contro la Roma. Anche se la Lazio poi ha vinto altri trofei, quella Coppa Italia sarà ricordata sempre in maniera speciale».

DERBY – «La partita non si gioca solo la domenica ma tutta la settimana, i tifosi ti parlano sempre del derby. Sono partite dure, competitive forti e sai che dovrai dare tutto su ogni pallone. Ti confronti con avversari fortissimi e non puoi sbagliare perché senno te la fanno pagare. Sono partite in cui devi tirare fuori il meglio di te. Sono le mie partite preferite dove ho sempre dato il massimo».