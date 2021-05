Allenatori Serie A: da Conte e Inzaghi, una categoria sulle spine

Non è il massimo essere tra gli allenatori di Serie A in queste settimane: allo stato attuale sono pochissimi quelli sicuri di mantenere la panchina

Allenatori in Serie A? Per carità, non è proprio il momento. A poche ore dal termine di un campionato appassionante e sorprendente, l’attenzione già si è spostata sui destini delle panchine che, a oggi, sono tutte o quasi piuttosto traballanti.

Solamente Gasperini e Pioli sembrano infatti sicuri della permanenza. Il primo va verso il consueto rinnovo annuale con la sua Atalanta, il secondo ha scansato le nubi recenti guadagnandosi una strameritata conferma dopo aver condotto il Milan in Champions League.

Molto meno fluida la situazione del campione d’Italia Antonio Conte. Le vicissitudini societarie dell’Inter non lasciano dormire sonni tranquilli e il prossimo incontro con Zhang dovrà fornire risposte definitive. Al pari dei nerazzurri, anche tra i rivali bianconeri non c’è granché certezza. La posizione di Pirlo, malgrado il buon finale di stagione, resta sotto stretta osservazione e le suggestioni Allegri e Zidane restano vivissime.

