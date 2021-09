Allenamento Torino: il report completo verso la Lazio

Allenamento Torino: i granata stanno preparando la gara contro la Lazio prevista per giovedì pomeriggio alle 18:30

Ripresa della preparazione per il Torino con un allenamento mattutino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. In gruppo Verdi, programma differenziato per Pjaca (lieve affaticamento muscolare), terapie per Praet.

Ancora training individuale per Belotti (palestra, poi lavoro metabolico), Izzo (lavoro tra campo e palestra) e Zaza (esercizi sulla tecnica, più lavoro metabolico). Domani in calendario una seduta di allenamento in preparazione alla partita di campionato contro la Lazio, giovedì 23 settembre.