Sampdoria in campo verso la Lazio. Venerdì udienza da Papa Francesco

La Sampdoria si avvicina al match di Serie A contro la Lazio: le ultime novità dall’allenamento dei blucerchiati

Mattinata sul campo per la Sampdoria, che si è allenata verso la Lazio. I blucerchiati venerdì saranno ricevuti da Papa Francesco. Il report della seduta.

«Questa mattina Claudio Ranieri e la sua Sampdoria hanno lavorato sul campo 2 del “Gloriano Mugnaini”. Dopo l’attivazione, i blucerchiati al gran completo si sono dedicati a possessi palla e esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate al tiro.

Domattina, venerdì, la squadra partirà per Roma dove, accompagnata dal presidente Massimo Ferrero, avrà l’onore di essere ricevuta in udienza dal Santo Padre Papa Francesco. Nel pomeriggio, poi, si terrà la rifinitura, al termine della quale sarà ufficializzata la lista dei convocati per la gara di sabato contro la Lazio».