Allenamento Lazio: testa al Cluj, ripresa degli allenamenti fissata a domani. La squadra capitolina inizierà la preparazione alla sfida di Conference League

Tramite i suoi canali ufficiali la Lazio comunica la ripresa degli allenamenti fissata per domani alle 15.00. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Inizierà domani la preparazione della Lazio in vista del prossimo impegno contro il Cluj, in programma giovedì alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. In particolare, la squadra di Maurizio Sarri si ritroverà sul campo del Centro Sportivo di Formello alle ore 15:00»