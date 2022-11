Allenamento Lazio: solo palestra per i giocatori. Domani doppia seduta in vista del derby

Allenamento Lazio: seduta svolta totalmente in palestra per i giocatori che sono rientrati questa mattina dall’Olanda

Seduta d’allenamento svolta totalmente in palestra per la Lazio, che è tornata questa mattina dalla sfortunata trasferta olandese.

Sarri comincerà a preparare il derby da domani, ha un solo giorno a disposizione e per questo ha programmato due allenamenti, uno di mattina e l’altro di pomeriggio. Non ci sarà sicuramente Milinkovic-Savic, difficilissimo vedere Immobile (per lui oggi solo piscina e palestra, come in tutta la settimana).