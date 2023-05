Allenamento Lazio: seduta tattica per la squadra in vista del match contro l’Udinese. Ecco il report dell’allenamento odierno

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il report dell’allenamento odierno della squadra di Sarri. Vecino, salvo controindicazioni fisiche nei prossimi giorni, a Udine tornerà a muoversi tra Milinkovic e Luis Alberto. È appena rientrato da una lesione muscolare al bicipite femorale destro, sta gestendo intensità e ritmi degli allenamenti. Marcos Antonio, aveva riportato un problema alla caviglia sinistra contro il Milan. Oggi sono arrivati segnali positivi. La regia è sicuramente la posizione che preoccupa di più. Cataldi è ancora ai box, tenta il recupero per la sfida con la Cremonese. Marusic era rimasto a riposo anche ieri e nella rifinitura di giovedì scorso, il giocatore è affaticato, verrà valutato quotidianamente. Pellegrini spera in una maglia dopo l’ingresso convincente. Davanti Pedro prova a insidiare Felipe Anderson o Zaccagni, che nell’ultima settimana ha accusato le fatiche delle sfide disputate. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Allenamento mattutino per la squadra che questa mattina è scesa in campo, presso il Centro Sportivo di Formello, a partire dalle ore 11:00. Dopo una prima fase di attivazione atletica, il gruppo biancoceleste si è diviso in reparti: i difensori hanno svolto alcuni esercitazioni tattiche, mentre i centrocampisti e gli attaccanti hanno effettuato un lavoro di potenziamento muscolare seguito da alcune conclusioni verso la porta. La seduta, infine, si è conclusa con una partitella a campo ridotto».