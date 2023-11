Allenamento Lazio: seduta tattica per la squadra di Sarri. Il report. Domani la rifinitura in vista della gara di sabato

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la seduta di oggi della squadra capitolina, che sabato affronterà la Salernitana di Filippo Inzaghi.

Oggi a Formello Casale fermo (adduttore destro), anche Romagnoli resta a riposo. Sarri svolge quindi le prove tattiche anti-Salernitana sfruttando Ruggeri della Primavera e Kamenovic per completare le due formazioni testate. Non preoccupano particolarmente le condizioni dell’ex Milan, che ieri ha interrotto in anticipo la seduta: la rifinitura di domani mattina chiarirà presenti e indisponibili. Oggi, si è intanto aggiunta l’assenza di Rovella. Il centrocampista nel pomeriggio non si è visto in campo coi compagni.

Da ieri si è riaggregato Zaccagni, verrà convocato per la trasferta all’Arechi, ma a sinistra Sarri si affiderà a uno tra Pedro e Isaksen (lo spagnolo è in vantaggio). Felipe Anderson e Immobile completeranno il tridente. A centrocampo si fanno i conti con la squalifica di Luis Alberto, il cui posto verrà preso da Kamada.

In regia dipende da Rovella, Cataldi si tiene pronto. Vecino ha lavorato a parte, si è riunito solo per le esercitazioni tattiche. Dovrebbe rientrare direttamente per la sfida con il Cagliari (in Champions è squalificato). In difesa si aspetta il recupero di Romagnoli: c’è ottimismo, dovesse farcela farà coppia con Patric. Sulle fasce favoriti Lazzari e Marusic su Hysaj e Pellegrini.

REPORT DELL’ ALLENAMENTO– «Allenamento pomeridiano per la Lazio che quest`oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire delle ore 15:00.

Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico e atletico, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un ampio lavoro tattico, diviso in più fasi, concludendo la seduta con una partitella a campo ridotto.

La squadra tornerà ad allenarsi domani per la rifinitura anti Salernitana».