Allenamento Lazio: seduta di ripresa per la squadra di Sarri. Il report. I capitolini torneranno in campo domani alle ore 15:00

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento di ripresa della squadra di Sarri dopo la vittoria di ieri sera in Coppa Italia contro il Genoa.

IL REPORT– «Allenamento di ripresa per la Lazio che questa mattina, dopo la vittoria contro il Genoa, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Archiviato il consueto riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno effettuato un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta.Gli uomini di Sarri torneranno in campo domani alle ore 15:00: sarà possibile seguire la seduta in diretta solo sulla piattaforma www.sslazio.it, Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e Lazio Style Radio, 89.3 FM».