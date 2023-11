Allenamento Lazio: seduta di ripresa per i biancocelesti in vista del Cagliari. Il report. La squadra oggi a lavoro dopo la vittoria col Celtic

Oggi la ripresa degli allenamenti della Lazio. Zaccagni out per la contusione all’anca sinistra rimediata a Salerno e poi il doppio forfait difensivo con Casale e Romagnoli. Il primo ha rimediato una lesione all’adduttore, il secondo una distrazione al polpaccio. Entrambi puntano al rientro per la trasferta di Verona.

Dietro toccherà di nuovo alla coppia Patric-Gila, alla terza di fila con il Cagliari. Sulle fasce potrebbero essere confermati Lazzari e Marusic. Hysaj scalpita, ma come Pellegrini dovrebbe ritrovare spazio martedì con il Genoa. A centrocampo tutti a disposizione, con Luis Alberto e Vecino che hanno scontato il proprio turno di squalifica nelle rispettive competizioni. In regia, tra Guendouzi e Luis Alberto, sembra in pole Cataldi su Rovella e Vecino stesso.

Davanti Immobile, sugli esterni possibile fiducia a Isaksen. Si giocano l’altro posto Felipe Anderson e Pedro. Zaccagni fatica ancora a camminare, il trauma gli ha causato un versamento, potrebbero volerci due settimane per rivederlo a disposizione. Domani doppia seduta alla vigilia. Poi scatterà il ritiro obbligatorio a Formello.