Allenamento Lazio: seduta di ripresa per i biancocelesti. Il report completo. Gli uomini di Sarri sono scesi in campo a Formello alle ore 15

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la seduta di ripresa degli allenamenti dei biancocelesti a Formello.

REPORT– «Allenamento di ripresa per la Lazio che questo pomeriggio è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Archiviato il consueto riscaldamento tecnico e atletico, la seduta è stata caratterizzata da una serie di partitelle a campo ridotto. Gli uomini di Sarri si ritroveranno domani, a partire dalle ore 15:00, per una nuova seduta».