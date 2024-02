Allenamento Lazio: seduta di ripresa per i biancocelesti dopo la sconfitta con la Fiorentina. Il report completo in vista del Milan

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la seduta di allenamento della squadra di Sarri dopo la gara di ieri contro la Fiorentina. Di seguito il report.

IL REPORT– «Archiviata la gara contro la Fiorentina, la squadra si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center alle 12:00 per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Milan.

Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto una serie di partitelle a campo ridotto.

La Lazio tornerà ad allenarsi giovedì per la seduta di rifinitura in vista della gara in casa contro i rossoneri, in programma venerdì 1° marzo alle 20:45».