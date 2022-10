Allenamento Lazio: Sarri recupera tutti, le scelte di formazione

Allenamento Lazio: ottime notizie per Maurizio Sarri che recupera tutti i giocatori in dubbio. Le possibile scelte

Ottime notizie per Maurizio Sarri dalla rifinitura svolta a Formello pre Fiorentina. Il tecnico potrà contare su tutti i giocatori della rosa: Casale ha recuperato ieri e non era già più in dubbio, Gila ha scongiurato la lesione muscolare mentre Romagnoli ha superato i problemi intestinali.

Davanti a Provedel quindi giocheranno Lazzari-Patric-Romagnoli-Marusic, a centrocampo c’è qualche in dubbio in più: Milinkovic-Savic e Cataldi giocheranno mentre resta vivo il ballottaggio tra Luis Alberto e Vecino (l’ex Inter parte in vantaggio). In attacco Zaccagni si riprenderà il posto lasciato a Pedro in Europa League e completerà il tridente con Felipe Anderson e Immobile