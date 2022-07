Terminato il ritiro di Auronzo di Cadore, l’allenatore della Lazio Sarri ha deciso di concedere il weekend libero alla squadra

Il ritiro di Auronzo di Cadore è terminato e la Lazio è in viaggio per fare rientro a Roma. Come comunicato tramite una nota ufficiale, il tecnico biancoceleste ha deciso di concedere ai suoi ragazzi il weekend libero.

La squadra potrà così ricaricare le pile e ritornerà in campo a Formello lunedì 25 luglio alle ore 18.30.