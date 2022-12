Allenamento Lazio: riposa Zaccagni, il report della seduta odierna

Allenamento Lazio: oggi Mattia Zaccagni è stato riposo, ecco il report della seduta odierna

Una sola seduta in programma oggi a Formello. La Lazio è scesa in campo nel pomeriggio per un allenamento incentrato sulla tattica. Oltre ai nazionali Milinkovic-Savic e Vecino sono rimasti a riposo anche Gila, Basic e Zaccagni.

Gestione delle condizioni da parte di Sarri, che sta testando duramente la rosa in questa settimana che precede la partenza per Belek, in Turchia, dove la Lazio rimarrà per cinque giorni affrontando due amichevoli.