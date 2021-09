Allenamento Lazio: rifinitura terminata, chance per Basic col Galatasaray

Allenamento Lazio: in mattinata è andata in scena la rifinitura dei biancocelesti in vista della sfida di domani contro il Galatasaray

La Lazio di Maurizio Sarri ha preparato in mattinata la sfida di domani sera contro il Galatasaray. Il tecnico toscano ha mischiato le carte in vista dell’esordio in Europa League, con molti cambi rispetto alla gara persa domenica a San Siro contro il Milan.

In porta Strakosha spera nel debutto stagionale, in difesa sono stati provati Lazzari a destra, Patric-Acerbi centrali e Radu a sinistra. A centrocampo le novità più importanti con Basic che dovrebbe partire dal primo minuto con Escalante vertice basso e Milinkovic confermato nel ruolo di mezzala. Infine, per quanto riguarda il tridente d’attacco, Muriqi dovrebbe sostituire Immobile, con Zaccagni (esordio dal primo minuto anche per lui) e uno tra Pedo e Felipe Anderson a supporto.