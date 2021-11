Allenamento Lazio: è iniziata la rifinitura dei biancocelesti in vista della gara di domani in Europa League contro la Lokomotiv Mosca

(-Dal nostro inviato a Formello) La Lazio si è ritrovata in quel di Formello per l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani pomeriggio contro la Lokomotiv Mosca in Europa League. Il gruppo ha svolto un iniziale torello di riscaldamento prima dare il via alle prove tattiche.

La rifinitura della #Lazio prima della sfida con la Lokomotiv pic.twitter.com/c3GZLUU3dz — LazioNews24.com (@LazioNews_24) November 24, 2021

Sarri ritrova Pedro e ha tutto il gruppo a disposizione. L’unico assente è Marusic, ancora positivo al Covid.