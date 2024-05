Allenamento Lazio, in campo per la rifinitura: esclusione ECCELLENTE per Tudor in vista dell’Inter

Allenamento Lazio, in campo per la rifinitura: esclusione ECCELLENTE per Tudor in vista del match contro l’Inter

La Lazio ha da poco terminato l’allenamento di rifinitura in vista dell’Inter e le novità non mancano. Come annunciato anche da Tudor in conferenza stampa, Provedel tornerà a difendere i pali biancocelesti. In difesa, invece, Romagnoli è squalificato ed il terzetto sarà composto da Patric, Casale e Gila, che ha smaltito l’infortunio.

Sulle fasce agiranno il solito Marusic e Pellegrini, mentre in mezzo al campo si rivede Rovella insieme a Vecino. Kamada, dunque, sarà spostato sulla trequarti insieme a Zaccagni per supportare Castellanos, favorito su Immobile. Felipe Anderson sarà l’esclusione eccellente di Tudor, pronto comunque a subentrare dalla panchina.