Allenamento Lazio: prove tattiche anti Mitdjylland, Luis Alberto in gruppo

Allenamento Lazio, a Formello iniziano le prove tattiche anti Mitdjylland. Luis Alberto regolarmente in gruppo

Dopo le fatiche di Bergamo, la testa va subito all’Europa League: la Lazio ritrova il Mitdjylland a cui deve rispondere dopo il brutto risultato rimediato all’andata e a Formello sono iniziate le prove tattiche. Nella giornata di antivigilia, Sarri deve misurare le forze dei suoi e fare i conti con l’assenza di Lazzari, squalificato.

I ballottaggi sono aperti in tutte le zone del campo: in difesa Gila e Patric possono sperare in una maglia da titolare; al centro Luis Alberto potrebbe avere una chance dato il non impiego contro l’Atalanta; così come spera Cancellieri può avere la sua occasione nel tridente offensivo.