Allenamento Lazio: oggi la rifinitura a Formello. I dubbi di Sarri. Ecco il report completo della seduta di oggi

Oggi la squadra di Sarri ha svolto la rifinitura a Formello in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Casale è l’unico indisponibile, ne avrà per circa un mese vista la lesione all’adduttore rimediata in Champions. Ci sarà Patric in coppia con Romagnoli, su questo non c’è dubbio. Tutti gli altri sono ballottaggi aperti. In attacco: Castellanos è in vantaggio su Immobile, dovrebbe esserci Taty tra Felipe Anderson e Zaccagni.

A centrocampo Luis Alberto sul centrosinistra, per le altre due maglie è aperto il ballottaggio: Rovella e Cataldi si giocano il posto in regia. Se la contendono anche Guendouzi e Kamada. In difesa Patric-Romagnoli al centro, sulle fasce Lazzari prova a spuntarla. Il tecnico potrebbe riproporre in blocco la difesa vista contro il Sassuolo con Marusic sulla fascia sinistra. Anche Pellegrini e Hysaj sperano comunque in una chance.