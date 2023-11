Allenamento Lazio, mattinata di ripresa per i biancocelesti, domani rifinitura: il report della sessione odierna

Mattinata di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, subito tornata al lavoro a Formello per ripartire dalla sconfitta di Salerno.

Ecco il report della sessione.

REPORT- Allenamento di ripresa per la Lazio che questa mattina, dopo la partita contro la Salernitana, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Archiviato il consueto riscaldamento atletico, i calciatori che non sono scesi in campo dal primo minuto contro i granata, hanno effettuato un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta. Gli uomini di Sarri si ritroveranno domani per la rifinitura anti Celtic.