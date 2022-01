Allenamento Lazio: Luis Alberto completamente recuperato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ottime notizie dall’allenamento pomeridiano della Lazio: Luis Alberto ha svolto l’intera seduta in gruppo così come Zaccagni

La Lazio, dopo la doppia seduta di ieri, è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Formello nell’unico allenamento di giornata per continuare la preparazione in vista della gara di giovedì contro l’Empoli.

Per Maurizio Sarri sono arrivate ottime indicazioni: Luis Alberto, così come Zaccagni, hanno svolto l’intera seduta in gruppo e sono dunque completamente recuperati tanto che sono stati provati dal tecnico toscano nell’undici titolare. Discorso diverso per Acerbi: il difensore è ancora alle prese con la lesione rimediata contro il Venezia, è in via di miglioramento ma dovrebbe rientrare contro l’Inter domenica 9 gennaio.

Contro gli uomini di Andreazzoli, accanto a Luiz Felipe, ci sarà uno tra Patric e Radu. A riposo precauzionale anche Basic che già da domani dovrebbe però tornare regolarmente a disposizione.