Allenamento Lazio: Lazzari si rivede in campo, ancora assenti i nazionali

Allenamento Lazio: Sarri ha lavorato ancora senza i nazionali, ma ha ritrovato Lazzari che è stat impegnato con un protocollo differenziato

Segnali positivi da Manuel Lazzari. Il terzino ha rimediato un’elongazione al polpaccio nella gara contro lo Spezia, il suo impiego con il Milan sembrava un miraggio eppure oggi ha sorpreso mister e compagni presentandosi in campo. Per lui ancora lavoro differenziato: corsa sul manto erboso e qualche esercitazione col pallone, tra qualche giorno si saprà se potrà far parte della spedizione di Milano.

A Formello sono mancati anche oggi i nazionali, ma nelle prossime ore Immobile – che ha lasciato anzitempo il ritiro di Coverciano per affaticamento muscolare – dovrebbe tornare, insieme allo staff si capirà la portata del problema.