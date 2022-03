Allenamento Lazio: prove tattiche in vista del Venezia

Allenamento Lazio: continua la preparazione in casa biancoceleste in vista della sfida di lunedì contro il Venezia

Si continua a lavorare in quel di Formello in vista della sfida di lunedì sera contro il Venezia. Ancora assenti Radu e Cataldi. Problemi al tallone per il rumeno, a forte rischio per il match con i lagunari. Sensazioni positive per Lazzari, che pare aver pienamente recuperato dall’infortunio.

La seduta ha preso il via con un lavoro di attivazione muscolare e torello. A seguire le consuete prove tattiche, con tanto di partitella a tema. A chiudere l’allenamento alcune esercitazioni da palle inattive, ossia calci di punizione e calcio d’angolo. L’appuntamento ora è per domani pomeriggio, quando ci sarà la rifinitura.