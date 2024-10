Allenamento Lazio, le ultime sulla seduta di oggi della squadra biancoceleste: cosa succede in vista della gara con il Twente

Baroni ha in mente una nuova rivoluzione di formazione per la sua Lazio. Gigot viaggia verso l’esordio in biancoceleste, affiancherà Romagnoli al centro della difesa. Tavares in panchina. Tra i pali favorito Mandas. A centrocampo verrà arretrato Dele-Bashiru, si muoverà nel tandem con Vecino.

Guendouzi oggi non ha svolto la rifinitura con i compagni, si è limitato al lavoro in palestra. Dia guiderà l’attacco, Castellanos tra le riserve e utilizzabile in caso di bisogno nella ripresa. Castrovilli non è in lista, Noslin deve scontrare altre due giornate di squalifica per il rosso rimediato all’esordio europeo.