Allenamento Lazio, seduta di scarico. E la ripresa...

Dopo l’amichevole con il Qatar, la Lazio è tornata in Italia e in mattinata c’è stato allenamento di scarico

Dopo l’amichevole con il Qatar, la Lazio è tornata in Italia e in mattinata c’è stato allenamento di scarico in quel di Formello.

Il gruppo diviso in due part,i con i calciatori impiegati dall’inizio contro il Qatar che hanno svolto appunto un lavoro di scarico. Per il resto della rosa, dopo un iniziale riscaldamento con il pallone, è andata in scena un’esercitazione tecnico-tattica con l’ausilio delle mini porte. A concludere la mattinata di lavoro una classica partitella tattica a campo ridotto.

Per domani è previsto giorno di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno nel pomeriggio di martedì, quando la Lazio inizierà a preparare l’amichevole con il Valladolid del 6 agosto, ultimo test prima dell’inizio del campionato.