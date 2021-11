Allenamento Lazio: seduta di scarico e riattivazione muscolare

Dopo un giorno di riposo concesso da Sarri, la squadra si è ritrovata oggi a Formello per una seduta di allenamento pomeridiana

Inzio alle 15:20 con una divisione in due gruppi. Uno quello che ha giocato contro la Juventus e l’altro chi invece ha riposato. Il primo ha fatto un lavoro di scarico il secondo dopo una prima fase di attivazione muscolare, seguita da una in cui ci sono stati una serie di tiri in porta hanno preso parte ad una partitella a cui ha preso parte anche Immobile, che è finita 6-4.