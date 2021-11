Allenamento Lazio: esercitazioni tattiche e possesso, ansia per Immobile

La Lazio di Maurizio Sarri si è ritrovata oggi a Formello per la ripresea degli allenamenti dopo due giorni di risposo, ansia per Immobile

Dopo due giorni la ripresa. Passate le 48 ore concesse da mister Sarri alla squadra i giocatori biancocelesti, salvo quelli impegnati in Nazionale, si sono ritrovati a Formello per una seduta d’allenamento pomeridiano a partire dalle 15:30.

Oltre i nazionali, alla seduta non hanno partecipato Lazzari – fermo ancora ai box dopo l’infortunio rimediato a Marsiglia – Raul Moro (virus intestinale) ma soprattutto Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste è rientrato da Coverciano per un problema muscolare. In questi giorni effettuerà dei nuovi controlli strumentali, stabiliranno l’entità dell’infortunio, al momento si parla di un vasto edema al polpaccio sinistro. Dita incrociate a Formello, si spera di non perderlo per troppo tempo.

Durante la seduta, al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche incentrate sul possesso palla e la circolazione veloce della sfera. Per finire: una serie di quattro partitelle a campo ridotto, terminata 5-2 per i fratinati (doppiette di Bertini, Patric e Romero e reti di Felipe Anderson). Domani doppia seduta, la mattina il lavoro è previsto soltanto in palestra.