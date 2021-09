Allenamento Lazio, partitella per i non titolari di ieri: Muriqi protagonista

Allenamento Lazio: seduta di scarico per i biancocelesti, con protagonisti i non titolari della sfida di ieri

In casa Lazio, dopo il ko di ieri, è già tempo di svoltare pagina, anche perché giovedì sarà già tempo di Europa, con la sfida in quel di Istanbul contro il Galatasaray. Ed ecco che in quel di Formello è stata una mattinata di lavoro, che ha visto impegnati i non titolari nel match di ieri. Sul campo si è però visto anche Luis Alberto, che ha svolto una blanda corsa in scarpe da ginnastica, osservato e guidato dal preparatore atletico Fonte.

Dopo un iniziale lavoro di attivazione muscolare, ci sono state delle esercitazioni concentrate prevalentemente sul possesso palla. A chiudere la seduta è stata la classica partitella a campo ridotto, con tanti Primavera aggregati. A vincere per 1-0 sono stati gli arancioni grazie a un gol di Vedat Muriqi, che ieri a San Siro è sceso in campo solo nei minuti finali. Da domani prenderà il via la preparazione in vista della partita in terra turca.