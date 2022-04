Allenamento Lazio, riecco Radu: il rumeno di nuovo in campo

Le notizie più importanti che arrivano da Formello oggi riguardano Stefan Radu: il report dell’allenamento della Lazio

Oggi in quel di Formello è stata giornata di doppia seduta. E nell’allenamento pomeridiano le notizie più importanti hanno riguardato Stefan Radu. il difensore rumeno ha infatti svolto la seconda parte di seduta con i compagni, proprio come avvenuto questa mattina. Gestione delle energie per il difensore, che sembra comunque sulla via del recupero.

Assenti invece Luis Alberto, Luiz Felipe e André Anderson. L’allenamento è iniziato con un consueto riscaldamento, seguito da prove tattiche con porticine. A concludere il tutto la consueta partitella a campo ridotto. Per domani è prevista una seduta mattutina.