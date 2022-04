Allenamento Lazio, seduta tattica per i biancocelesti: Radu in gruppo

La Lazio si è allenata questa mattina a Formello: esercitazioni tattiche per la squadra di Sarri

La Lazio scende in campo in Formello per preparare la sfida di domenica a Marassi contro il Genoa. Questa mattina, la squadra si è ritrovata alle 11 nel centro sportivo e dopo una prima fase di riscaldamento ha eseguito agli ordini di Sarri esercitazioni tattiche.

Al termine della seduta, conclusioni in porta dal limite dell’area. Assenti ancora Luis Alberto, Luiz Felipe e André Anderson. Si è rivisto invece Radu che, dopo un’iniziale corsa differenziata, si è aggregato al gruppo.