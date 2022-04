Allenamento Lazio, riprende il lavoro dopo il Sassuolo. E Luka Romero...

Dopo i tre punti conquistati ieri contro il Sassuolo, la Lazio è tornato ad allenarsi in mattinata in quel di Formello

Dopo i tre punti conquistati ieri contro il Sassuolo, la Lazio è tornato ad allenarsi in mattinata in quel di Formello. La squadra si è ritrovata alle 11:30. Chi non è sceso in campo dal 1′ contro il Sassuolo ha svolto in primis attivazione riscaldamento muscolare, seguiti da esercitazioni tecniche con sagome e porticine. Il lavoro è stato sia individuale che collettivo.

A chiudere la seduta è stata la classica partitella a campo ridotto, con i celesti che hanno prevalso sugli arancioni. Grande protagonista è stato Luka Romero. L’argentino è poi rimasto in campo un po’ di tempo in più per una lavoro personalizzato sulla mobilità.