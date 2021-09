Allenamento Lazio, partitella per i non titolari di ieri: Pedro e Moro in palla

Allenamento Lazio: archiviata la sconfitta con il Galatasaray. la Lazio si è ritrovata oggi in quel di Formello

Archiviata la sconfitta di ieri contro il Galatasaray, in casa Lazio è tempo di pensare al Cagliari, che ha cambiato allenatore, affidandosi a Mazzarri, Ed è per questo che oggi i biancocelesti si sono ritrovati a Formello.

Mentre chi ha giocato dall’inizio ha lavorato in palestra, a scendere in campo sono stati i non titolari del match di Istanbul. La seduta ha preso il via con la classica attivazione muscolare, per poi procedere con esercitazioni di possesso palla e di torello. Il tutto è poi proseguito con delle esercitazioni tecniche incentrate su cross e tiri in porta,A chiudere l’allenamento è stata la classica partitella a campo ridotto, con la regola che il gol sarebbe stato valido soltanto se i componenti di tutta la squadra erano nella metà campo avversario. Grandi protagonisti sono stati soprattutto Pedro e Raul Moro, che hanno trovato la via del gol.