Allenamento Lazio: domani seduta pomeridiana per i biancocelesti. Squadra in campo in vista della Cremonese

Proseguirà nella giornata di domani la preparazione della Lazio alla prossima sfida contro la Cremonese.

In particolare, i ragazzi di mister Sarri scenderanno in campo al Centro Sportivo di Formello alle ore 16:30, come riporta il sito ufficiale della società.