Allenamento Lazio: Cataldi verso il ritorno in regia. Il report completo della seduta anti Cagliari. Tutti i dettagli

Oggi la Lazio ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani col Cagliari. Senza Rovella (squalificato) e senza Zaccagni, che anche oggi ha lavorato soltanto in modo differenziato. L’esterno ci prova per la sfida di Champions con il Bayern. Verso la convocazione Patric, di rientro dal problema alla spalla destra. Stamattina ha svolto parte delle prove tattiche della vigilia: andrà comunque al massimo in panchina, al fianco di Romagnoli ci sarà uno tra Gila e Casale.

Le riflessioni riguardano pure le fasce: Marusic ha deluso a Bergamo, potrebbe essere confermato oppure perdere il posto per Hysaj. L’altro dubbio è quello tra Lazzari e Pellegrini. A centrocampo verso il rilancio Cataldi in regia, ai suoi lati Guendouzi e forse Luis Alberto, ancora in leggero vantaggio su Vecino. Davanti Immobile è pronto a riprendersi la maglia, sulle fasce favoriti Felipe Anderson e Pedro. Lo spagnolo prova a sfilare la maglia a Isaksen.