Allenamento Lazio, Akpa o Luis? Felipe non si allena ma può giocare

Allenamento Lazio, le ultime da Formello in vista della sfida di domani contro l’Empoli. Tutti i dubbi di formazione di Sarri

Giornata di rifinitura pre Empoli per la Lazio di Sarri, che in mattinata ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza in terra toscana. Diversi dubbi di formazione per il Comandante, con Felipe Anderson che non si è ancora allenato a causa di problemi burocratici: se dovesse risolverli giocherà titolare nel tridente composto da Immobile e uno tra Moro e Pedro. L’ex Chelsea è in discreta forma e pronto a giocare, da vedere se dall’inizio o a partita in corso.

L’altro dubbio riguarda il centrocampo. Con Milinkovic e Leiva sicuri del posto, l’altra maglia sarà di uno tra Luis Alberto e Akpa Akpro. Il Mago si è allenato regolarmente nell’ultima settimana e parte favorito. Ballottaggio in difesa tra Marusic e Lazzari, con Hysaj certo del posto a sinistra e la coppia centrale formata da Luiz Felipe e Acerbi. In porta Reina favorito su Strakosha.