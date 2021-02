Allenamento Bayern Monaco: la rifinitura alla vigilia della Lazio – VIDEO

Allenamento Bayern Monaco: rifinitura dei tedeschi alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio – VIDEO

Alla vigilia del match di Champions contro la Lazio, il Bayern Monaco è sceso in campo nel proprio centro sportivo per l’allenamento di rifinitura. Domani sera, alle 21, i bavaresi affronteranno i biancocelesti all’Olimpico per il match valido per l’andata degli ottavi di Champions.

Al termine dell’allenamento, il tecnico Flick interverrà in conferenza stampa accompagnato da un giocatore, per presentare la sfida di domani.