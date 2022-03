Allegri indica la via: «Dobbiamo consolidare il quarto posto»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana: le parole sulla corsa quarto posto

POST CHAMPIONS – «Non ho da rettificare e chiarire niente. Insieme alla società stiamo costruendo un percorso importante, dove abbiamo messo delle buone basi. Non tutto si può ottenere subito perché ci vuole tanto per costruire. Siamo sulla buona strada e abbiamo trovato una scorciatoia ma per distruggere ci vuole poco. Siamo passati da una situazione molto pericolosa, quando eravamo a -10 dall’Atalanta. Lì siamo stati bravi e fortunati, cosa non successa col Villarreal. Domani abbiamo la possibilità di consolidare il quarto posto e arrivare a giocarci lo scontro diretto con l’Inter a -3».

E’ QUESTO IL VALORE DELLA JUVE – «Come ha detto Arrivabene, l’obiettivo minimo è l’ottavo di finale perché ti consente di avere la possibilità di vincere. Tenendo conto delle difficoltà avute all’inizio, l’ambiente ha poi ritrovato fiducia e voglia di lavorare. Ora siamo in una situazione in cui bisogna fare un passetto alla volta. Arrivare ora a giocarsi il 3^ posto con l’Inter è già importante. È vero che non siamo in lotta per lo Scudetto, per questo dobbiamo consolidare il quarto posto. Il lavoro fatto dal 6 gennaio ad ora è buono, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Per costruire ci vuole più tempo»