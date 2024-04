Allegri non si fida della Lazio: «Ecco che squadra mi aspetto domani. Sulla Coppa Italia dico...»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani in Coppa Italia contro la Lazio

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juve, ritorno della semifinale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha dichiarato:

CHE LAZIO SARA’ DOMANI «Sarà un Lazio che farà partita con grande aggressività perchè devono rimontare due gol. Sta cambiando rispetto a quella di Sarri e sono più aggressivi. Partita difficile e da dentro o fuori, servirà grande partita».

COPPA ITALIA RISULTATO IMPORTANTE? «Quando sei alla Juve devi giocare per vincere e per ottenere sempre il massimo. Serve un ambizione grande che ti porta la di là dei valori che ci sono. Domani possiamo arrivare in finale, con un percorso di crescita della squadra. Il prossimo anno possiamo giocare per Champions, Mondiale per club e in caso di finale di Voppa Italia ci sarebbe anche Supercoppa. Quando giochi nelle grandi squadre, giochi per vincere i trofei e questo crea pressione. Nella pressione bisogna conviverci».

