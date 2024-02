Allegri avverte ancora la Lazio: «La Juve costruisce e ha un’ambizione»

Allegri lancia un avviso alla Lazio: le parole del tecnico della Juve in conferenza sugli obiettivi del club bianconero

Massimiliano Allegri, in conferenza, lancia un avviso anche alla Lazio sugli obiettivi stagionali della sua Juve.

LE PAROLE – «La cosa straodinaria è stato il lavoro fatto negli ultimi anni, stiamo costruendo e abbiamo sempre l’ambizione di tornare a vincere. Abbiamo l’ambizione di vincere la Coppa Italia e la Champions che ci è stato chiesto dalla società. Ma conta domani, conta vincere, la squadra si è allenata bene, per arrivare in Champions servono minimo 70 punti e c’è tanto da fare. Questo passaggio a vuoto credo sia stato utile per la squadra».

