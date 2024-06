Nesta NUOVO allenatore del Monza! L’ex Lazio ESULTA sui social – FOTO

Alessandro Nesta, bandiera della Lazio, è il nuovo allenatore del Monza: la gioia social dell’ex difensore centrale

Intervenuto sul proprio profilo di X, Alessandro Nesta, bandiera della Lazio, ha esultato per il nuovo incarico da allenatore del Monza.

Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora che arrivi il primo giorno di ritiro, non vedo l’ora di mettere la mia passione e la mia dedizione al lavoro al servizio di questa squadra. Grazie ad Adriano Galliani e a tutto l’@ACMonza per questa opportunità. pic.twitter.com/8yxf7HIj91 — Alessandro Nesta (@Nesta) June 13, 2024

