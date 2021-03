19 marzo 1976 – Nasce Alessandro Nesta, leggenda della Lazio – VIDEO

Il 19 marzo 1976 nasce Alessandro Nesta, uno dei più forti difensori centrali della storia del calcio

Alessandro Nesta è da molti considerato uno dei difensori più forti della storia del calcio. Inizialmente impiegato come terzino, è nella posizione di centrale che dimostrerà negli anni di sapersi esprimere al meglio delle sue possibilità. Nesta si distingueva in mezzo al campo per tempismo, velocità, forza fisica, senso della posizione e dell’anticipo, ma anche per l’eleganza e la tecnica di cui era naturalmente dotato.

Esordi e successi con la Lazio

Nesta nasce a Roma il 19 marzo 1976 e si avvicina al mondo del calcio militando nelle giovanili della Lazio tra il 1985 e il 1995. Nel 1993 comincia ad essere aggregato in prima squadra, con cui esordirà in Serie A il 13 marzo 1994. È un periodo d’oro per i biancocelesti, che negli Anni ’90 vivono forse l’epoca più ricca a livello di titoli, grazie anche ai numerosi campioni di cui si compone la rosa. Nesta farà parte di questa rosa incredibile e riuscirà a vincere lo storico Scudetto del 2000, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, ma anche una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA a livello internazionale. Nel 2002, Nesta lascia la Lazio dopo 261 presenze complessive per passare al Milan, altra squadra di assoluti campioni.

Alessandro Nesta e i trionfi con il Milan

Nesta vestirà la maglia del Diavolo per dieci anni, fino al 2012, confermando le sue incredibili qualità e raggiungendo i traguardi che ancora mancavano nel suo palmarès. In patria conquisterà altri 2 Scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane, ma sarà soprattutto a livello internazionale che entrerà di diritto nella storia del calcio. Vincerà infatti ben 2 Champions League, una delle quali nella finale tutta italiana contro la Juventus, e un Mondiale per Club nel 2007. Totalizzerà 326 presenze e 10 reti con il Milan e, in quegli stessi anni, si laureerà Campione del Mondo con l’Italia di Marcello Lippi.

L’ALMANACCO COMPLETO SU CALCIONEWS24