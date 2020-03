Ajax, Nouri si sveglia dal coma dopo tre anni

Il marocchino era entrato in coma nel 2017 dopo un malore durante l’amichevole contro il Werder Brema. Oggi si è svegliato

Nella stagione 2016/17 Abdelhak Nouri è stato il migliore giocatore della seconda serie olandese con la maglia dello Jong Ajax (squadra delle riserve del club di Amsterdam ndr) ed era pronto al grande salto in prima squadra in cui aveva già esordito durante la stagione.

Una nuova stella del calcio era pronta a nascere, peccato che fu stroncata subito: il marocchino, durante un’amichevole contro il Werder Brema, l’8 luglio del 2017 fu colpito da un ictus ed entrò in coma. Nonostante i primi segni di miglioramento dopo il primo anno, il giovane talento è rimasto addormentato fino ad oggi: Nouri finalmente si è svegliato dal coma, come ha detto il fratello durante un programma televisivo olandese: «Appie ha lasciato l’ospedale, non è più in coma, è a casa, dorme, mangia, aggrotta le ciglia, rutta, ma è molto dipendente e non si alza dal letto. E’ consapevole di dove si trova ed è importare per lui stare in famiglia E’ possibile comunicare con lui, guardiamo anche le partite di calcio e reagisce».