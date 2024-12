Ajax Lazio, la sfida inedita: questa sera la prima volta contro i lanceri

Ajax Lazio, la sfida tra lanceri e biancocelesti è un inedito: le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia

Quella di domani in Europa League tra Ajax Lazio sarà una partita assolutamente inedita. Le due squadre, sicuramente non nuove alle competizione europee nella loro storia, non si sono mai affrontate, ne in Champions League che in Europa League o la precedente Coppa UEFA.

Ampliando lo sguardo alle squadre olandesi, come riportato dal Corriere dello Sport, ha vinto le ultime due sfide contro squadre dei Paesi Bassi: questa sera in caso di vittoria sarebbe la terza volta successiva, mai successo nelle sfide europee dei biancocelesti.