Agente Rugani: «La Juve lo apprezza. Partenza? Mai nulla di concreto»

Rugani è un giocatore della Juventus, nonostante sia stato accostato più volte alla Lazio. L’agente Torchia ha spiegato la situazione

Rugani è stato uno dei tanti giocatori accostati alla Lazio – in quest’ultima parentesi di mercato – senza però aver avuto mai concretamente l’occasione di trasferirsi in biancoceleste. Davide Torchia – agente del difensore – ha fatto spiegato la situazione a Calciomercato.it:

«Daniele in questa sessione è stato accostato a diversi club italiani ed esteri, ma non c’è mai stato nulla di concreto per una sua eventuale partenza. La volontà di tenerlo è stata chiara. È stato riconfermato perché le qualità del ragazzo sono molto apprezzate, è ancora giovane ed ha già oltre 100 presenze in bianconero. È contentissimo di iniziare la sesta stagione in bianconero».