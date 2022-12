Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha commentato la delicata vicenda relativa all’inchiesta in casa Juve

Ai microfoni di TMW, Adriano Galliani si è così espressa sull’inchiesta aperta sulla Juventus:

«A me non piace commentare fatti che non conosco, se non leggendoli sui giornali. Comunque non va bene questa tendenza a demonizzare».