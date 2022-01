Adekanye Crotone, il giocatore ha già svolto le visite mediche a Roma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bobby Adekanye si avvia a diventare un nuovo giocatore del Crotone: già svolte le visite mediche

Altra operazione in uscita che si appresta ad essere ufficializzata da parte della Lazio. Bobby Adekanye, infatti, sarà annunciato nelle prossime ore come un nuovo giocatore del Crotone.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, l’’attaccante olandese classe 1999 di proprietà della Lazio ha svolto a Roma le visite per il suo nuovo club. Un modo per accelerare l’iter, visto che nelle prossime ore è atteso in Calabria per mettersi a disposizione di Modesto.