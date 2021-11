Adani: «Sarri crea rottura, serve tempo per attecchire»

Adani, attraverso una diretta Instragram con la collaborazione di Marco Lollobrigida, ha parlato del big match di sabato fra Lazio e Juventus

Daniele Adani, durante una diretta sui propri canali social, ha parlato della partita che vedrà contrapposte la squadra capitolina biancoceleste, guidata da Sarri, e quella bianconera torinese, capitanata da Allegri. Queste le sue parole:

«Maurizio crea rottura in ogni ambiente nel quale arriva, ha bisogno di tempo per attecchire e per questo serve tempo. Si deve impossessare del gruppo, non può essere un atto immediato, occorre pazienza. Sono curioso di assistere a questo match, sperando di vedere finalmente l’impronta di Sarri».