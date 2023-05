Adani: «La Lazio può vincerle tutte, Sarri? Non ha trovato alibi»

L’opinionista ha analizzato lo situazione in casa biancoceleste

Nella consueta puntata della BoboTv, Lele Adani, ha parlato di Lazio e delle prossime settimane in casa biancoceleste.

LE PAROLE– La Lazio ha fatto due brutte partite a Milano, sia con l’Inter che con il Milan. Secondo me ha margine però, la Juve è a 66, la Lazio ha 64 e gioca contro Lecce, Udinese Cremonese ed Empoli, può fare quattro vittorie. Dopo che ha fatto un cammino difficoltoso, è calata la squadra. L’Inter è a 63, Milan 61, Atalanta e Roma 58

SARRI– Sarri ha fatto un’analisi molto diretta e dice che i due gol sono nati da due situazioni, ma quel che mi è dispiaciuto è stato dopo. Perché da quando abbiamo preso il secondo gol non c’è stata più la sensazione di poter rimontare’, cioè tu hai fatto 70 minuti da battuto. Secondo me, se analizzi in questo modo, è il primo passo per far meglio la prossima, non ha trovato alibi. E’ una comunicazione che lega l’aspetto calcistico a quello mentale, l’aspetto del gioco a quello della testa. Secondo me, sono queste le cose che hanno permesso alla Lazio di essere a 4 giornate dalla fine con buone probabilità di andare in Champions. Sennò la Lazio, non può competere nei duelli nella rosa, non ce la fa, è inferiore e lo è anche al Milan